Het is geen geheim dat de band tussen Ivan Leko en Lior Refaelov verzuurd geraakte in Brugge. Maar eenmaal de twee mannen herenigd werden bij Antwerp verzoenden ze zich. In de pers werd Refaelov dan ook vaak gecomplimenteerd voor zijn professionele houding ten opzichte van Leko.

Nadat de Israëliër zijn Gouden Schoen in ontvangst mocht nemen, nam hij dan ook de tijd om de Kroaat, die hem in staat kreeg om zijn beste niveau te halen, te bedanken. "De laatste zes maanden onder Ivan Leko waren misschien degene waarin ik het beste heb gepresteerd in mijn carrière. Hij heeft me geholpen mijn plek te vinden in het team van Antwerp.", legt de winnaar van de trofee uit. "Ik bedank hem en zijn staf voor dit werk. Mijn uitdaging wordt nu om samen met Franky Vercauteren in 2021 even goed te zijn".