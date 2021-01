Vercauteren verwelkomde een Gouden Schoen: "De lat gaat hoger liggen!"

Tijden de persconferentie kwam natuurlijk ook de Gouden Schoen van Lior Refaelov ter sprake. Franky Vercauteren had lovende woorden maar ook een waarschuwing klaar voor hem.

Het had absurd geweest mocht de Gouden Schoen van Lior Refaelov niet ter sprake komen tijdens de persconferentie voor de wedstrijd tegen AA Gent. Franky Vercauteren had lovende woorden voor Lior Refaelov klaar: "Het is een schitterende prestatie van hem, de ploeg en de club. Het is de mooiste individuele prijs die je kan winnen in België. Maar in een ploegsport win je een individuele prijs nooit alleen."

De vraag werd gesteld of dat Franky Vercauteren schrik heeft dat Lior Refaelov nu een terugval gaat kennen. Iets wat wel meer gebeurd bij spelers die de Gouden Schoen winnen. "De enige die geen terugval kennen zijn degene die hem tweemaal na elkaar winnen" zei Franky Vercauteren lachend.

Franky Vercauteren gaf aan dat hij geen schrik heeft dat Lior Refaelov een terugval gaat kennen. Hij is ervaren en op en top prof. "De lat gaat natuurlijk hoger liggen net als de verwachtingen. Het is aan Lior om hieraan te voldoen". Met deze woorden sloot Franky Vercauteren de persconferentie af.

