📷 Veld van KV Oostende omgedoopt in een sneeuwtapijt, maar: "Tot nader order wordt er gewoon gespeeld"

Om 16u15 staat de wedstrijd tussen KV Oostende en KV Kortrijk op het programma, maar door de hevige sneeuwval was het lang niet duidelijk of de wedstrijd wel kon doorgaan. Beide clubs laten nu echter weten dat er voorlopig gewoon wordt afgetrapt.

Vandaag trekt een sneeuwzone over het land. In Oostende heeft het voor een mooi sneeuwtapijt gezorgd, maar er waren dan ook even twijfels of de wedstrijd tussen KV Oostende en KV Kortrijk kon doorgaan.

Volgens KV Oostende zal de wedstrijd voorlopig echter gewoon doorgaan. "Tot nader order rolt de bal en kan er gewoon gespeeld worden", aldus de club. "Op dit moment gaat KVO-KVK gewoon door", laat KV Kortrijk dan weer weten.