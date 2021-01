Kompany trok winteraanwinst hoogstpersoonlijk over de streep: "Hij kende al zijn kwaliteiten en minpunten"

RSC Anderlecht was al bijzonder actief tijdens deze wintermercato. De Brusselaars hebben het financieel niet breed, maar beschikken over andere troeven om potentiële targets naar het Lotto Park te lokken.

Zo heeft paars-wit met Kompany als coach een naam die in gans Europa gerespecteerd wordt. Het charisma, de professionaliteit en de status van de Anderlecht-coach overtuigde Majeed Ashimeru, één van de vier paarswitte winteraanwinsten, om voor de Brusselaars te kiezen.

Nochtans had de Ghanees ook andere ijzers in het vuur liggen. "Hij kon naar Spaanse en Franse clubs, maar toen Kompany hem belde was hij stevig onder de indruk", zegt zijn makelaar Zouhair Essikal aan LN24.

"Hij wist alles over hem: zijn kwaliteiten, maar ook zijn gebreken. De speler was positief verrast over dat gesprek en dat heeft hem weten te overtuigen om voor Anderlecht te kiezen."

Ashimeru wordt gehuurd van RB Salzburg, maar Anderlecht dwong ook een aankoopoptie af. Op zijn debuut blijft het nog even wachten. Ook voor de wedstrijd tegen Charleroi van dinsdagavond werd de 23-jarige middenvelder nog niet opgenomen in de kern.