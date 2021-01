Philippe Clement over het stadiondossier: "We worden het Luxemburg van Europa"

Philippe Clement liet daags voor de stadsderby tegen Cercle Brugge ook zijn stem horen over het stadiondossier. Het duurt veel te lang en helpt het voetbal niet vooruit.

Het dossier blijft maar aanslepen en dat ergert ook Philippe Clement. “Ik ga al lang mee in dit verhaal”, zei hij op de persconferentie. “Destijds was ik nog speler toen er sprake was van een stadion in Loppem. Ik dacht toen met de fiets naar training te kunnen komen… Intussen zijn we twaalf jaar verder.”

Stadions zijn volgens Clement nodig om het voetbal te doen groeien. “Voor iedereen is het duidelijk: als je nog enigszins een rol wil spelen in Europa, zijn nieuwe stadions een must. Als we op deze manier voortgaan, worden we het Luxemburg van Europa. Heb je al gezien welke stadions ze in Polen bouwen? Hier zijn links en rechts verbeteringen aangebracht, zoals in Mechelen, Waregem of op Antwerp. Echte topstadions worden evenwel niet gezet.”