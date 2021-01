Cristian Benavente mogelijk alweer richting uitgang bij Antwerp: 'Mexicaanse interesse voor de Peruviaan'

Cristian Benavente streek pas in oktober neer bij Antwerp, maar overtuigen deed hij nooit. De Peruviaan lijkt The Great Old te kunnen verlaten voor een nieuw avontuur in Mexico.

In oktober was Antwerp er in geslaagd om Cristian Benavente voor een anderhalf jaar te huren van het Egypische Pyramids, maar overtuigen op de Bosuil deed hij nooit. De 26-jarige middenvelder viel zelfs al enkele keren uit de selectie. Nu lijkt hij ook op weg naar de uitgang. Volgens Het Laatste Nieuws zou Club America interesse tonen. Het team wordt gecoacht door Santiago Solari, die Benavente goed kent uit zijn periode bij Real Madrid Castilla tussen 2013 en 2015. Cristian Benavente werd in 2019 door Charleroi voor zes miljoen verkocht aan Pyramids FC om vervolgens zes maanden later uitgeleend te worden aan Nantes en vervolgens Antwerp.





