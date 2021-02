Zes maanden geleden speelde Dirar zijn laatste wedstrijd: "Nabil is fitter dan jongens die in het verleden al naar hier kwamen"

Niet iedereen was even enthousiast over de komst van Nabil Dirar. Mensen trokken de conditionele paraatheid van de inmiddels 34-jarige Belgische Marokkaan in twijfel, maar dat blijkt volgens Philippe Clement nog steeds zeer goed te zitten.

Club Brugge liet in extemis Nabil Dirar en Tahith Chong overkomen om het vertrek van Krépin Diatta (AS Monaco) en Emmanuel Dennis (FC Köln) op te vangen. De nieuwkomers zijn al meteen speelgerechtigd voor het bekerduel van woensdag, dan speelt de landskampioen tegen Olsa Brakel, een ploeg uit de Tweede Amateurklasse. Nabil Dirar kwam dit seizoen niet aan spelen toe bij Fenerbahçe, zijn laatste wedstrijd voor de Turkse topclub dateert al van zes maanden geleden. De flankaanvaller trainde dinsdagmiddag voor een eerste keer mee met blauw-zwart, en mag zelfs meteen hopen op speelminuten in de beker. Clement twijfelt niet aan zijn fysieke toestand en had zelfs enkele lovende woorden voor zijn nieuwkomer: "Hij is uitgebreid fysiek getest geweest, en de testen zaten zeer goed. Nabil is fitter dan jongens die in het verleden van een andere ploeg naar hier kwamen. Hij heeft individueel prima getraind", klonk het op de persconferentie. Daarnaast is zijn trainer er ook 100% van overtuigd dat de Belgische Marokkaan een aanwinst is voor de Brugse selectie: "Ondertussen is hij een uitstekende prof geworden. Met zijn polyvalentie kan hij bij ons een belangrijke rol spelen."





