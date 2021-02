Tahith Chong en Nabil Dirar meteen in de selectie bij Club Brugge voor wedstrijd in de Croky Cup tegen Olsa Brakel

Tahith Chong en Nabil Dirar zouden woensdagavond meteen hun debuut kunnen maken voor Club Brugge. Ze zitten namelijk in de selectie voor de wedstrijd tegen Olsa Brakel in de Croky Cup.

Tahith Chong en Nabil Dirar zijn vandaag officieel voorgesteld bij Club Brugge. Chong zal met het rugnummer 7 aantreden, terwijl Dirar voor de nummer 8 heeft gekozen. De aanwinsten zijn er woensdag in de bekerwedstrijd tegen Olsa Brakel in de Croky Cup voor de eerste keer bij.

Wie er ook opnieuw bij is, is Matej Mitrovic. De verdediger had maanden last van een hielblessure, maar die problemen lijken nu van de baan. Hij kwam dit seizoen nog niet in actie voor de leider in de Jupiler Pro League.