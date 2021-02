Moet OHL de strijd om Play-off 1 al opgeven? "We moeten eens de nul kunnen houden achterin"

Sascha Kotysch maakte deze week in het bekerduel tegen Cercle Brugge zijn rentree in het elftal. De verdediger sukkelde met een hamstringblessure, maar is nu dus opnieuw inzetbaar.

De promovendus draaide een goed seizoen en leek zelfs op weg richting Play-off 1. Maar na een teleurstellende 1 op 9 zakte het in de stand helemaal terug naar plek 9. Komt de droom in gevaar? Kotysch legt alvast één van de pijnpunten bloot: "De laatste weken slikken we te gemakkelijk tegendoelpunten, dat is absoluut een werkpunt voor onze groep. Niet alleen voor de verdediging, voor heel het team. We moeten eens erg solide kunnen starten aan een partij en vervolgens de nul houden achterin”, verklaarde de Duitser in een interview aan zijn club.

Eerder deze week werd Oud-Heverlee Leuven in de beker uitgeschakeld door Cercle Brugge. Een spektakelwedstrijd, maar het waren uiteindelijk de bezoekers die aan het langste eind trokken. Toch vindt de verdediger dat niet meteen een slechte zaak, ook hij droomt van een plekje in de top vier en ziet nu ruimte om te recuperen maar ook om zaterdagavond meteen te knallen tegen een topploeg als Standard: "Aan motivatie zal het zaterdag zeker niet liggen want we moeten vol voor de overwinning gaan. Alles begint met een goede organisatie zodat we minder kansen en doelpunten weggeven."