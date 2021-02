Krijgt Bakkali bij Beerschot zijn allerlaatste kans? "Dacht dat hij beter was dan wie ook"

Zakaria Bakkali maakt deel uit van de bijzondere generatie van 1996 die bij de U17 Spanje naar huis speelde. Van die groep hebben er niet veel spelers de top gehaald.

Geen Bakkali vanmiddag in de derby tussen Beerschot en Royal Antwerp FC na de overstap van bij Anderlecht. Daar lukte het in drie seizoenen niet echt om door te breken. En dus lijkt Beerschot een laatste kans te worden.

Bij zijn voorstelling op Beerschot noemde Bakkali zichzelf de Bakkali van bij PSV. Daar scoorde hij drie keer in zijn debuutmatch, maar erna ging het ook een pak minder. Dat is nog eventjes wachten, want vandaag zit hij nog niet in de wedstrijdselectie van Beerschot.

Aad De Mos heeft het alvast niet voor Bakkali. Hij zag het bij PSV al heel snel mislopen. “Veel te vroeg dacht die jongen dat hij beter was dan wie ook. Omdat hij eens door Nike tot beste jeugdspeler werd verkozen en dat soort flauwekul“, zegt De Mos aan Het Laatste Nieuws.