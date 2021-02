Geen Paul Pogba meer bij Manchester United de komende weken

Manchester United moet het een tijdje zonder Paul Pogba stellen. De Franse international is geblesseerd.

Het was Ole Gunnar Soskjaer die het nieuws over de Franse middenvelder naar buiten bracht. Pogba liep in het duel tegen Everton een blessure aan het dijbeen op, zo liet de trainer van Man United weten.

Pogba moest kort voor de rust gewisseld worden in het duel tegen Everton. Die match eindigde op 3-3. De afwezigheid van Pogba is een fikse streep door de rekening van United, net voor de derby tegen City.

“Het is een blessure die een aantal weken herstel vraagt”, zei Solskjaer op de clubwebsite. “Hij werkt er hard aan. Natuurlijk is Paul de laatste weken belangrijk geweest voor ons, maar we nemen geen enkel risico.”