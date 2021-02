Vader Noa Lang hoopt maar op één club voor zijn zoon: "Daar zal hij schitteren"

Noa Lang is momenteel de smaakmaker op onze Belgische velden. Hij toonde dit weekend opnieuw enkele klasseflitsen en etaleerde zijn bloedvorm door op de Freethiel opnieuw tweemaal te scoren.

Bij blauw-zwart krijgt de flankaanvaller een vrije rol vanop links, en dat pakte goed uit want in zijn laatste acht wedstrijden trof de Nederlander acht keer raak en zette hij vijfmaal een ploegmaat op weg naar een doelpunt. Het bestuur zal tevreden toekijken, zijn marktwaarde blijft week na week toenemen. Momenteel huren ze de smaakmaker van de Amsterdammers, maar door een verplichte aankoopoptie van zes miljoen euro zal de landskampioen hem deze zomer langer vastleggen in het Jan Breydelstadion, een koopje?



Bij Ajax kwam hij niet meer in de plannen voor. Trainer Erik ten Hag zette het 21-jarige toptalent zelfs uit de selectie. Toch hoopt de familie Lang ooit op een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA: “Ajax zal altijd onze club blijven, ooit zal Noa daar schitteren”, vertelde vader Jeffrey Lang aan de Volkskrant.

In het verleden kreeg Noa Lang dus al heel wat kritiek te verwerken, vaak over zijn gedrag en mentaliteit. Maar toch verwijst zijn vader nu alle verwijten richting de prullenmand: “Noa leeft ook voor voetbal. Ze noemen hem een jongen van de straat om hoe hij praat, zijn tatoeages, zijn houding. Maar Noa is nooit echt op straat geweest, die was alleen maar aan het voetballen.’”