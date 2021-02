Leko kreeg gelijk in geschil met Al-Ain en hield zo 2,2 miljoen euro over aan half jaartje Midden-Oosten

Met zijn avontuur in China bij Shanghai Port FC doet Ivan Leko op financieel vlak aardige zaakjes en dat is niet de eerste keer in zijn carrière. Ook zijn passage bij Al-Ain in Abu Dhabi heeft de Kroatische trainer een ferm bedrag opgeleverd.

Nadat hij met Club Brugge tweede was geëindigd in de Belgische competitie en ook Operatie Propere Handen zijn reputatie een knauw gaf, werd het contract van Leko bij blauw-zwart niet verlengd. Hij tekende vervolgens bij Al-Ain, waar hij naar eigen zeggen vijf keer meer zou verdienen dan bij Club. Langer dan zes maanden duurde de passage bij Al-Ain niet. De club zette hem in december 2019 aan de deur. Zo beweerde Leko zelf toch. Volgens Al-Ain was Leko zelf opgestapt. Meteen de start van een juridisch geschil. Leko trok naar de Players Status Commitee van de FIFA. Al-Ain moet ontslagvergoeding betalen Leko kreeg gelijk, zo staat in het recent gepubliceerde verslag op de site van de FIFA. Op basis daarvan berekende Het Nieuwsblad hoeveel de voormalige coach van Club Brugge en Antwerp aan zijn avontuur in het Midden-Oosten had overgehouden. In totaal komt dat neer op 2,2 miljoen euro netto. Daar zit ook de ontslagpremie en het achterstallige loon in dat Al-Ain uiteindelijk dus wel moest betalen.