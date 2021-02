Ervaren doelman zit bij Beerschot vastgekluisterd aan de bank en kan ook in de beker niet rekenen op minuten: "Dat moet ook niet"

Wouter Biebauw zag zijn contract wegens faillissement ontbonden worden bij Roeselare en trok daarom opnieuw naar 1A. Bij Beerschot dient de 36-jarige doelman als doublure van Mike Vanhamel, maar hij kan er niet rekenen op speelminuten.

Toch trekt de ervaren doelman zich er weinig van aan. Hij had geen club meer en plots boden de Kielse Ratten hem een contract van twee seizoenen aan. Wouter Biebauw kreeg dus opnieuw een kans in 1A, al moet hij dus vooral toekijken vanop de bank.

In de Jupiler Pro League verzamelde hij nog geen minuut. In het bekerduel van donderdagavond tegen ex-club KV Mechelen lijkt Mike Vanhamel gewoon weer tussen de palen plaats te nemen: "Ik wist dat ik hier als tweede doelman ging spelen, er is ook nooit gebabbeld over eventuele minuten in de beker. Dat moest ook niet," vertelde hij aan Gazet Van Antwerpen.

De spanning zal ondertussen wel beginnen stijgen in en rond Het Kiel. Het duel tussen beide rivalen, die onderling een woelige periode hebben gekend, zal wel eens voor een spektakel kunnen zorgen. Dat beseft ook de West-Vlaming die in het verleden actief was bij de bezoekers: "Ik heb bij KVM enkele bekercampagnes meegemaakt en die club is altijd enorm gefocust op deze wedstrijden. Het zal een stevige pot voetbal worden."