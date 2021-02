Doelpunt invaller Zinho Gano levert niets op: "Coach wilde mij rust geven, wil geen afbreuk doen aan anderen"

Zinho Gano werd door KVK-coach Luka Elsner ingebracht bij de rust in de uitwedstrijd bij Leuven. Op dat moment zag de situatie er al hopeloos uit voor Kortrijk. Gano woog nog 45 minuten op de OHL-defensie en scoorde nog, maar het was niet voldoende.

"Als je ingebracht wordt, probeer je een meerwaarde te zijn. Dat is aardig gelukt. Ik kon snel 3-1 maken. We hebben nadien nog enkele kansen gehad", deed Gano het relaas van de tweede helft. "Spijtig dat het niet genoeg is voor een punt."

Waarom zat hij op de bank? "Ik kom van ver. Ik had een jaar geen match gespeeld en heb dan vier wedstrijden gespeeld in twee weken. Daaraan zie je ook dat ik in dat jaar niet stilgezeten heb. De coach wilde mij rust geven."

Proberen meerwaarde te zijn

Zou het anders gelopen zijn met Gano aan de aftrap? Want na de pauze kwam KVK aanvallend wel een stuk beter voor de dag. "Het is moeilijk om te zeggen. Ik wil geen afbreuk doen aan de anderen. Als ik inkom, probeer ik een meerwaarde zijn voor het team."

De opgelopen schade was op dat moment al te groot. "Het is een eerste helft om snel te vergeten. Daar moeten we ook lessen uit trekken. Zo mag je matchen nooit beginnen. Bij de rust hebben we een paar woorden gewisseld, wat terecht is. Logisch dat je het dan eens stevig bespreekt. We moeten ons optrekken aan onze tweede helft en daarop verder gaan."