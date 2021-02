Coronacrisis hakt er stevig in bij Ajax: "Vooruitzichten zijn zeer somber"

Niet alleen in België bemoeilijkt de coronacrisis de financiële situatie van de voetbalclubs, ook bij Ajax voelen ze het in hun portemonnee. De Amsterdammers maakten vandaag hun halfjaarcijfers bekend en die waren, zeker met het oog op de toekomst, somber te noemen.

In Amsterdam was het toch even schrikken toen Ajax hun halfjaarcijfers bekendmaakte via hun website. De club leed tussen 1 juli 2020 en 31 december 2020 een operationeel verlies van 1,3 miljoen euro. De club wijt dit aan de coronacrisis.

Ajax verdiende wel veel geld door middel van enkele uitgaande transfers, maar zelfs dat zou niet kunnen voorkomen dat de Amsterdammers een negatief resultaat behalen aan het einde van het boekjaar 2020/21.

Door lagere voetbal- en partnershipopbrengsten wegens de coronapandemie daalde de netto omzet zelfs met 31,7 miljoen euro bij Ajax. Daarnaast daalden de kosten ook wel met 13,1 miljoen euro wegens minder wedstrijdgerelateerde kosten en verlaagde salariskosten.

Transfers

De uitgaande transfers van Donny van de Beek, Sergino Dest en Hakim Ziyech brachten de club gecombineerd 85,2 miljoen euro op waardoor ze voorlopig wel een financiële buffer hebben in Amsterdam. Het eigen vermogen van de club steeg mede daardoor van 39,7 naar 268,5 miljoen euro.

Geen perspectief

Toch kijken ze bij Ajax met lede ogen naar de toekomst: "De vooruitzichten zijn als gevolg van de coronacrisis zeer somber. De kans dat dit seizoen met publiek wordt gevoetbald achten wij nagenoeg nihil", klinkt het op hun website.

Zolang er geen daar geen verandering in komt zullen de cijfers alleen nog maar blijven dalen bij Ajax en misschien wel tot op het punt waar zelfs de financiële buffer geen redding meer kan brengen.