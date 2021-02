Standard-youngster maakt indruk en behoort tot meest beslissende U19 spelers ter wereld

Michel-Ange Balikwisha beleeft een geweldig seizoen bij Standard. De 19-jarige aanvaller kwam dit seizoen in alle competities aan 27 optredens en zet zich daarmee in een straf lijstje. Hij behoort tot één van de meest beslissende U19 spelers ter wereld en pronkt tussen enkele internationale namen.

Het jeugdproduct van de Luikse club trof dit seizoen maar liefst zesmaal raak en deelde ook vier assists uit. Straffe statistieken waarmee hij nu ook bij de beste U19 spelers ter wereld behoort.

Want volgens La Dernière Heure staat hij met zijn gemaakte doelpunten in de top zestien van meest productieve U19-spelers ter wereld. De lijst wordt gedomineerd door Club Brugge-target Christos Tzolis, de jonge Griek was maar liefst betrokken bij 23 doelpunten in 33 wedstrijden voor PAOK Thessaloniki. Verder staan ook de Senegalese aanvaller van Slavia Praag, Abdallah Sima en Igor jesus van Shabab Dubai met 19 doelpunten op de tweede plaats.

Als we de imposante statistieken van Balikwisha vergelijken met die van de youngsters in één van de vijf grote competities doet enkel het Duitse wonderkind Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) met zeven doelpunten en zes assists beter. Enkele grote namen als Bukayo Saka (Arsenal) en Giovanni Reyna (Dortmund) waren evenveel betrokken bij een doelpunt als de aanvaller van Standard, maar troffen zelf dan weer minder raak.