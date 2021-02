De krachttoer van Inter Miami gaat lustig voort: Premier League-veteraan (ex-Antwerp) tekent bij club van David Beckham

Onder meer Blaise Matuidi en Gonzalo Higuain tekenden al bij de MLS-club. Phil Neville is dan weer de hoofdcoach van Inter Miami.

Nu heeft ook Ryan Shwacross zijn kribbel gezet onder een verbintenis bij de Amerikaanse club. De centrale verdediger was einde contract na een periode van maar liefst 13 jaar bij Stoke City.

De 33-jarige Brit passeerde in 2007 via Manchester United ook even in Antwerp.

Since he could do it on a cold wet windy night in Stoke…



Welcome to #InterMiamiCF, Ryan Shawcross!https://t.co/lDUvrn7Ldx