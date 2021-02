Maes en Vercauteren woedend over de arbitrage en de VAR na Antwerp tegen STVV

Beide trainers waren tevreden met de puntendeling en waren niet te spreken over de scheidsrechter en zijn beslissingen.

In normale tijden had het een heel geanimeerde persconferentie kunnen zijn na de wedstrijd. Door alle coronamaatregelen moeten nu trainers hun persconferentie na de wedstrijd apart voeren. Wat had het leuk geweest om Maes en Vercauteren zij aan zij te zien zitten maar vooral hun geanimeerde mening over de arbitrage.

Maes blikte terug op de afgekeurde goal van Lavalée: "Ik zag er niet veel fout in. Het leek mij eerder omgekeerd dat er een fout werd gemaakt op Caufriez dan op Seck. Vorige week heeft de scheidsrechter en de VAR dan minuten nodig om een beslissing te nemen. Nu fluit de scheidsrechter direct en wordt er niet eens teruggekeken naar de beelden of grijpt de VAR in. Zoiets dat begrijp ik niet. OK ik ben tevreden met een punt maar anderzijds wordt er hier ons wel de 3 punten afgenomen."

Vercauteren was na de wedstrijd woest op scheidsrechter De Cremer en stak het veld over om verhaal te halen: "Ik dacht dat er zeker twee momenten waren op commentaar te geven op de scheidsrechter. Eerst was er de fout op een doorgebroken De Laet. Ten tweede dat we die laatste corner niet krijgen. Mij leek het dat de extra tijd er zeker nog niet opzat en dat die corner nog genomen moest worden. Het is nu toch te laat want de scheidsrechter heeft beslist en daar moet ik me mij neerleggen."