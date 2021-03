De definitie van een patstelling: dit zijn de eisen van Refaelov en het aanbod van Antwerp

Lior Refaelov is op het einde van het seizoen een vrije speler. De Israëliër schermt met aanbiedingen uit zijn thuisland en uit de Verenigde Staten. Ondertussen zijn de onderhandelingen met Antwerp FC ook nog steeds bezig.

Voor alle duidelijkheid: het blijft stil over de onderhandelingen, maar Antwerp FC en Lior Refaelov zijn nog steeds aan het praten. Al moet het gezegd dat die gesprekken allesbehalve in de goede richting evolueren.

Voor Rafa is de situatie simpel. Op zijn vierendertigste en na de winst van de Gouden Schoen zijn de eisen heel simpel: te nemen of te laten. De Great Old wil dan weer vermijden dat ze betalen voor een seizoen te veel.

Refaelov verwacht een contract voor twee seizoenen én een serieuze opslag. Bij Antwerp wordt dan weer eerder gedacht aan een simpele contractverlenging voor een jaar aan dezelfde voorwaarden. Eén ding is duidelijk: zo komen beide partijen er niét uit.