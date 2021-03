Wachtend op speelminuten: jonge landgenoot al voor de vijfde opeenvolgende keer in de selectie van Juventus

Daouda Peeters maakte op jonge leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht van Juventus, maar wacht dit seizoen nog steeds op zijn eerste speelminuten. Toch lijkt hij trainer Andrea Pirlo te kunnen overtuigen.

Vorig jaar werd de 22-jarige middenvelder de eerste Belgische speler ooit die minuten verzamelde in een officiële wedstrijd voor de hoofdmacht van Juventus. Ondertussen zijn we al zeven maanden verder, maar wacht hij nog steeds op zijn tweede optreden.

Toch lijkt hij Andrea Pirlo te kunnen overtuigen. Zo maakt Peeters opnieuw deel uit van de selectie voor de competitiewedstrijd van dinsdag tegen Spezia, het is al zijn vijfde opeenvolgende selectie voor het eerste elftal van de Oude Dame. Hij kwam in de Serie C wel al 19 keer in actie voor de beloften.