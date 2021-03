Hallucinant: wie zijn de refs voor de Beker van België? Voetbalbond weet het blijkbaar zelf nog niet ...

In het kader 'Only in Belgium' is het ook op woensdagochtend drie maart 2021 weer raak. Om 18 uur beginnen de kwartfinales van de Croky Cup.

Eupen en AA Gent openen Am Kehrweg in de Oostkantons de debatten van de kwartfinales van de Croky Cup. Beste @RoyalBelgianFA, hoe zit het met de aanduidingen voor de bekerwedstrijden? De match is al vandaag om 18u. En het is toch een eindje rijden. 🤷‍♂️ — Tom Boudeweel 📻 (@tomboudeweel) March 3, 2021 Op woensdagochtend was er nog geen tweet verstuurd door de Belgische voetbalbond over de aanduidingen voor deze wedstrijden, zoals ze gebruikelijk doen voor de Jupiler Pro League en Beker van België. Sporza-journalist Tom Boudeweel bond de kat de bel aan met een tweet richting de Belgian FA omdat hij de aanduidingen nog niet vond en blijkbaar zijn die effectief nog niet officieel. Zo snel mogelijk meer nieuws ... Dag Tom, we hebben nog niks binnen op dit moment. Van zodra het officieel is, delen we het op de gebruikelijke plaats. Bedankt voor je geduld 🙏 pic.twitter.com/dvvsNLpmHE — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) March 3, 2021