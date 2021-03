Nmecha scoort belangrijke en mooie goal, maar kreeg ook heel wat tikken: "Ik moet het als compliment zien zeker?"

Lukas Nmecha speelde op niveau tegen Cercle Brugge en scoorde ook het enige doelpunt. De Duitse spits was weer telkens aanspeelbaar en deed telkens iets goed met de bal. De groen-zwarte verdedigers grepen naar alle middelen om hem af te stoppen.

We kregen kritiek omdat we schreven dat Cercle 'potig' speelde. Al kon Nmecha dat wel bevestigen. Hij kreeg enkele goeie tikken en werd na 70 minuten uit voorzorg toch naar de kant gehaald. "Het was inderdaad een vrij fysiek zware partij. De tweede op rij al, want Standard speelde ook potig. Ik moet het als compliment zien zeker? Dat ze schrik hebben van mij en dus fouten maken. Het is jammer, maar iedereen mag spelen zoals ze willen natuurlijk", zei hij erover.

Maar om even terug te komen op die goal. Dat was er eentje waarvan de kwaliteit afdruipte: een schitterende pass van Lokonga en Nmecha controleerde even mooi. "Als hij die bal had laten botsen, was ik er nog bij geweest, maar hij haalt hem fantastisch uit de lucht", zuchtte doelman Bruzesse.

"Ja, we trainen daar al enkele weken op", bevestigde Nmecha. "Als ik zie dat Sambi zoveel ruimte krijgt, loop ik in de rug van de verdediging en dan weet ik dat die bal gaat komen."