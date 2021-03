19-jarig jeugdproduct verovert basisplaats bij STVV en maakt indruk: "De energie druipt er van af"

Vrijdag bleef het bij een scoreloos gelijkspel op Mambourg, maar bij de bezoekers begon Stan Van Dessel voor een tweede keer in de basis bij STVV. Hij maakte meteen indruk met zijn voetballend vermogen en kreeg achteraf ook heel wat lof toegezwaaid van trainer Peter Maes.

Het 19-jarig jeugdproduct traint ondertussen al twee seizoenen mee met het eerste elftal, maar niemand had hem in het basiselftal tegen Charleroi verwacht: “Ik wist alleen dat hij in de kern zat en dat de kans op speelminuten bestond. Ook voor mij was het een verrassing dat hij in de ploeg stond”, verklaarde beloftetrainer Stan Van Winckel aan Het Belang van Limburg.

De jonge snaak toonde zich met enkele leuke acties en zocht steeds naar de voetballende oplossing. Hij heeft in het verleden ook indruk gemaakt op ex-ploeggenoot Steven De Petter: “De energie druipt er van af. Hij geeft zich altijd 100% en is een lastige jongen om mee te duelleren. Bovendien is hij zeer intelligent die perfect weet hoe hij een gebrek aan fysieke kracht moet compenseren. Spelers met zo een profiel vind je niet zo snel”, vertelde de jeugdcoördinator van Club Brugge.

De Kanaries zijn nog steeds niet volledig zeker van het behoud. Peter Maes had onlangs meegegeven dat hij rekent op de ervaren jongens in het elftal, maar met Stan Van Dessel (19) en Jarne Steuckers (19) brengt hij geleidelijk aan jong geweld in de ploeg.