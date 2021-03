Kompany reageert op commotie rond aanvoerdersband Lokonga: "Natuurlijk was het dom"

Het heeft wel voor wat polemiek gezorgd, ook binnen de club. Albert Sambi Lokonga droeg tegen KV Mechelen zijn witte band boven de regenboogband en dat werd op heel wat kritiek onthaald. Ook Vincent Kompany ging er met zijn jonge aanvoerder over praten.

Kompany was er absoluut niet blij mee. Als het gaat om maatschappelijk onrecht staat hij al heel zijn leven op de barricades. Dat net zijn aanvoerder voor commotie zorgde, was dan ook pijnlijk. "We hebben dat intern besproken", knikte Kompany. "Ik heb ook met Sambi gesproken en hij heeft me verteld hoe het zat. Het er op neer dat het een dom misverstand was."

Zondag, tegen Genk, zal Lokonga de regenboogband opnieuw dragen. Duidelijk zichtbaar deze keer. "Hij heeft daarover zelf gecommuniceerd en dat was ook belangrijk voor mij. Hij vertelde wat er speelde en heeft zich geëxcuseerd, ook naar mij toe. Ik kan enkel respecteren hoe hij zijn opinie erna heeft gedeeld. Het is een jonge gast die een situatie verkeerd interpreteerde, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat het dom was van hem. We zijn dat punt normaal gezien voorbij. Het was misplaatst, maar 'we move on'."