Ritchie De Laet kan overal spelen: "Ik zou een loon moeten krijgen voor vijf posities"

De Laet heeft als aanvoerder van The Great Old al een mooi seizoen achter de rug. Hij voelt zich goed in Antwerpen, ondanks de wisselende prestaties van zijn team.

De coronaregels zorgen ervoor dat alle knappe prestaties van Royal Antwerp FC wat minder in de verf komen. “Spijtig dat je dat achteraf nooit kon vieren”, zegt hij aan Sport/Voetbalmagazine. “Thuis was het dak er zeker drie keer af gevlogen. Het is een raar seizoen, voor alleman. Met al de ups en downs die wij hebben gehad op dit moment toch nog tweede staan, ik denk dat dat alles zegt over de competitie.”

Al valt het wel op dat ondanks de brede kern Vercauteren bitter weinig wissels doorvoert. “We gebruiken met de formatie waarin we spelen sommige spelers misschien niet op de positie waar ze op hun beste zijn. Brugge heeft jaren de tijd gehad om daarop te werken, de juiste spelers voor de juiste formatie. Wij hebben allemaal goeie spelers, maar misschien niet specifiek voor die formatie.”

De Laet kan alvast op heel wat posities uit de voeten. “Ik zou een loon moeten krijgen voor vijf posities. Zot, hé. Het is wat het is, waar ze me nodig hebben, zal ik altijd mijn job doen. Ik heb daar zelf nooit een probleem van gemaakt. Links, rechts, centraal, het is voetbal, hé. Het enige lastige op de flank is dat de intensiteit er iets hoger ligt.”