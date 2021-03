Penaltygevallen in KVM - OHL voer voor discussie: "Met zijn nestel vast aan de noppen" en "Het zijn de regels"

Het venijn zat in de staart in KV Mechelen - OHL. Met eerst een strafschop voor handspel van Derrick Tshimanga, na tussenkomst van de VAR. Die greep niet in toen in de slotminuten De Norre aan Shved ging hangen. Dat vond de arbitrage onvoldoende voor een strafschop.

Daar viel na afloop van de partij wel wat over te zeggen. "Na de beelden te zien kan ik zeggen dat de bal wel op de hand van Derrick komt, maar dat dat niet zijn bedoeling is. Hij springt om de bal weg te trappen", beweert Issame Charaï, assistent-trainer bij OHL. "Hij kan ook de niet voorzien dat die bal zijn hand zou raken."

Uren discussiëren

Charaï ontkent wel niet dat het volgens de huidige reglementen strafschop is, ook al houdt hij er zelf een andere mening op na. "Dit zijn de regels, we gaan er dan ook niet te veel tijd aan spenderen. Je kunt nog uren discussiëren of het natuurlijk of onnatuurlijk is. Iedereen die gevoetbald heeft weet dat dat geen onnatuurlijke beweging is."

In elk geval: Vergoote wees na het bekijken van de beelden naar de stip en Ferdy Drijf zette de elfmeter om. "Vanlerberghe zou 'm eerst gaan nemen. Hij vroeg aan mij of ik het vertrouwen had om 'm te nemen en ik zei meteen ja. Gelukkig ging ie binnen. Ik ben er heel blij mee. Ik heb heel veel strafschoppen al genomen in mijn carrière. Ze weten hier dat ik dat wel kan. Ik een specialist? Je kan dat wel zo'n beetje zeggen, ja."

⚠️ | De scheidsrechter legt de bal op de stip na tussenkomst van de VAR. 👀#KVMOHL pic.twitter.com/FeCm8GhWLB — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 21, 2021

"Zoals Issame zegt zijn er regels voor handspel en volgens de regels is het penalty", geeft Wouter Vrancken zijn kijk op de zaak. "Volgens diezelfde regels moet er ook een tweede penalty volgen. Je bestraft nu iemand die blijft rechtstaan", verwijst de KVM-coach naar de fase met Marian Shved.

Verhaal van de nestel en de noppen

De uitleg van Charaï voor die fase krijgt de prijs van de originaliteit. "Het lijkt op de beelden of het penalty is, maar ik heb met Casper De Norre gesproken. Hij trekt aan zijn nestel omdat hij daarmee vastzit aan de noppen van de schoen van Shved. Ik ken Casper, die gaat daar niet voor liegen. Het is zo dat Shved nadien ook zelf toegaf dat het geen penalty was."