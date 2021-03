Europese topscorers: Paul Onuachu blijft CR7, Messi en Haaland voor

Paul Onuachu van Genk en Thomas Henry van Oud-Heverlee Leuven staan beide in de top 10 van Europese topschutters. De twee aanvallers blijven dit seizoen maar scoren in de Jupiler Pro League.

De beste 12 competities op de UEFA-ranking worden opgenomen in deze top 10. Dat zijn namelijk de Spaanse, Engelse, Duitse, Italiaanse, Franse, Portugese, Russische, Belgische, Oekraïense, Nederlandse, Turkse en Oostenrijkse competitie.

Robert Lewandowski staat bovenaan deze ranglijst. De aanvaller van Bayern München maakte afgelopen weekend zelfs een hattrick en heeft 35 goals in 25 Bundesliga-wedstrijden. De Pool heeft 10 doelpunten voor op zijn eerste achtervolger, Paul Onuachu. De Nigeriaan kon afgelopen vrijdag tegen Standard (2-2) de weg naar doel niet vindent. Daardoor blijft hij steken op een totaal van 25 goals in 30 wedstrijden. Het podium wordt vervolledigd door de Griek Georgios Giakoumakis. De speler van VVV Venlo heeft 24 doelpunten gemaakt in 25 Eredivisie-wedstrijden.

Thomas Henry staat op de tiende plek in dit klassement. De OHL-spits maakte 20 doelpunten in 28 wedstrijden. Romelu Lukaku (Inter Milan) en Luis Suarez (Atlético Madrid) grijpen net naast de top 10 met beide 19 goals.

De top 10 van de Europese topscorers:

1) Robert Lewandowski (32 jaar/Polen/Bayern München) - 35 goals in 25 wedstrijden (2103 minuten)

2) Paul Onuachu (26 jaar/Nigeria/Genk) - 25 goals in 30 wedstrijden (2365 minuten)

3) Georgios Giakoumakis (26 jaar/Griekenland/VVV Venlo) - 24 goals in 25 wedstrijden (2172 minuten)

4) Cristiano Ronaldo (36 jaar/Portugal/Juventus) - 23 goals in 24 wedstrijden (2013 minuten)

5) Lionel Messi (33 jaar/Argentinië/FC Barcelona) - 23 goals in 26 wedstrijden (2212 minuten)

6) Erling Braut Håland​ (20 jaar/Noorwegen/Borussia Dortmund) - 21 goals in 21 wedstrijden (1782 minuten)

7) André Silva (25 jaar/Portugal/Eintracht Frankfurt) - 21 goals in 24 wedstrijden (2054 minuten)

8) Patson Daka (22 jaar/Zambia/Red Bull Salzburg) - 20 goals in 18 wedstrijden (1261 minuten)

9) Kylian Mbappé (22 jaar/Frankrijk/Paris Saint-Germain) - 20 goals in 25 wedstrijden (1864 minuten)

10) Thomas Henry (26 jaar/Frankrijk/Oud-Heverlee Leuven) - 20 goals in 28 wedstrijden (2509 minuten)