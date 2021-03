Is het zo verrassend dat Vanaken (nog) niet in een topcompetitie voetbalt? "Denk je dat een Nederlandse speler met de carrière van Hans vandaag nog in Nederland zou spelen?"

Hans Vanaken is stilaan een clubicoon van Club Brugge. AFC Ajax en West Ham United snuffelden al eens aan de middenvelder, maar concreet werden de transferplannen nooit. Philippe Clement countert de kritiek.

Bovendien is Hans Vanaken zelfs geen zekerheid in de EK-selectie van Roberto Martinez. “Maar Hans heeft gewoon de pech dat Kevin De Bruyne ook een Belg is”, aldus Philippe Clement in Het Laatste Nieuws.

Ondertussen lijkt het dat pakweg Leandro Trossard wél zeker is van die selectie. “Maar ik vind niet dat je hem hoger mag inschatten omdat hij in de Premier League voetbalt. Met alle respect, maar goed zijn bij Brigton & Hove Albion is niet beter dan goed zijn bij Club Brugge.”

“FC Barcelona gaat ook niemand weghalen bij Brighton”, besluit Clement met een kwinkslag. “Denk je dat een Nederlandse speler met de carrière van Hans vandaag nog in Nederland zou spelen? Ik wil maar zeggen dat we geen Belgische trainers of sportief directeurs hebben in de top van het internationale voetbal.”