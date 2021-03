Tegen de stroom in: waarom de sterke prestaties van Nmecha net wél in de kaart van Anderlecht kunnen spelen

Lukas Nmecha speelt zich in de kijker. De aanvaller van RSC Anderlecht bewees zijn kunnen al in Brussel, maar met Jong Duitsland krijgt hij dezer dagen een Europese etalage. En dat is niét noodzakelijk slecht nieuws voor paars-wit.

RSC Anderlecht huurt Lukas Nmecha van Manchester City. De prestaties van de 22-jarige aanvaller springen alvast in het oog. Algemeen wordt verwacht dat er komende zomer aanbiedingen zullen komen. De teneur de voorbije dagen en weken: dat is slecht nieuws voor paars-wit. Anderlecht heeft de financiële middelen - de marktwaarde ligt op acht miljoen euro - niet om Nmecha definitief aan te trekken. Maar de combinatie van zijn prestaties én contractsituatie kunnen net wél in het Brusselse voordeel spelen. © photonews Het contract van Nmecha bij Manchester City loopt medio 2022 af. The Citizens moeten dus deze zomer beslissen of ze de aanvaller een contractverlenging willen aanbieden om te vermijden dat hij volgende zomer gratis kan vertrekken. De prestaties van Nmecha kunnen Manchester City dan ook over de streep trekken. Iedereen is het er namelijk over eens dat de Duitse belofte-international de kwaliteiten heeft om (op termijn) in de Premier League te voetballen. Nadeel of net... voordeel? Bij zo’n contractverlenging mag Anderlecht hopen op een nieuwe huur. De Belgische recordkampioen heeft namelijk al bewezen dat Nmecha beter wordt in Brussel. Al moet paars-wit dan wel hopen dat er geen kapitaalkrachtige club met pakweg vijftien miljoen euro in Manchester komt aankloppen.