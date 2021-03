Van Ranst reageert bijzonder duidelijk op dromen Pro League: "Mathematisch kan het" en "Als Estland met 11-0 wint van Duitsland ..."

De Pro League hoopt nog steeds vurig op voetbal mét supporters dit seizoen. Of dat nog mogelijk is? De kans lijkt klein, ook Marc Van Ranst reageerde al duidelijk.

Stijn Van Bever van de Pro League kijkt alvast uit naar een mogelijke terugkeer van supporters in de stadions in mei (lees er HIER nog eens meer over).

Marc Van Ranst van zijn kant had al meteen een duidelijk antwoord in petto bij Het Laatste Nieuws: "OP een maand tijd kan veel gebeuren, maar de cijfers gaan nog steeds omhoog."

Mathematisch

"Zolang we geen piek hebben bereikt, is het moeilijk om over termijnen voor versoepelingen te spreken. Mathematisch kan het nog, zei een generatie Duivels in de jaren '90 en 2000 ..."

"Als Estland met 11 goals verschil zou winnen van Duitsland, konden ze zich nog plaatsen. Zoiets. Wel: in die situatie zit de Pro League nu."