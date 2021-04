Casper De Norre kijkt ex-ploeg Racing Genk in de ogen op paasmaandag: "Het zal een speciale wedstrijd worden"

Casper De Norre speelt momenteel een uitstekend seizoen bij OHL maar speelde ook anderhalf jaar bij Racing Genk. Het treffen tussen beide clubs maandag zal voor hem toch wel speciaal zijn.

"Ik heb met sommige van die jongens anderhalf jaar de kleedkamer gedeeld, dus natuurlijk kijk ik er ook wel naar uit!", klinkt het enthousiast op de clubwebsite van OHL. "Ik wil me wel niet speciaal bewijzen of zo, we willen gewoon net zoals in elke andere wedstrijd de drie punten pakken", nuanceert hij even later.

De Norre verzamelde in totaal 32 wedstrijden voor Racing Genk, dat hem overkocht van STVV maar waar hij ook in de jeugdreeksen gespeeld heeft. "Maar ik viel er wel eens naast de selectie vorig seizoen en heb ik besloten om andere oorden op te zoeken."

Ito

De Norre zal hoogstwaarschijnlijk de taak krijgen om Ito op te vangen, geen lastige taak aangezien de Japanner aan een goed seizoen bezig is. "Dat zal hard werken worden! Ik ben van nature wat aanvallender ingesteld en ik zal proberen om Ito ook eens achter mij te laten lopen", luidt zijn tactiek.

Racing Genk en OHL strijden allebei nog voor een ticket voor play off 1. Genk staat slechts een puntje voor op de 5e plaats van Anderlecht, OHL volgt op 4 punten en moet ook achteruit kijken om niet uit play off 2 gebonjourd te worden.