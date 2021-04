OH Leuven zal wellicht uitwijken naar ander stadion tijdens play-offs

Mocht OH Leuven play-off 2 halen, dan is het zo goed als zeker dat ze hun thuiswedstrijden niet in hun eigen stadion zullen afwerken, maar ze naar een naburig stadion zullen uitwijken.

De grasmat van de Leuvenaars heeft de voorbije maanden veel te verduren gekregen. Ook de Red Flames hebben hun match uiteindelijk niet in Den Dreef afgewerkt, maar in het Koning Boudewijnstadion wegens de staat van de mat. Bij de Rode Duivels was er ook even sprake van een andere locatie maar zij hebben uiteindelijk toch in Leuven gespeeld.

Maar het veld was, zacht uitgedrukt, niet in de beste staat. Dat ziet OHL zelf ook in, dus willen ze meteen na het einde van de reguliere competitie beginnen met de heraanleg van het veld. Maar een nieuwe drainage, veldverwarming en de vervanging van de grasmatvergt tijd.

Dus om nog play-offs te spelen tot 24 mei op die mat, zou te lang duren. De club bekijkt nu welke andere opties ze hebben. Onder andere het stadion van KV Mechelen zou een optie zijn mocht KV Mechelen zelf naast play-off 2 grijpen. Anders zou ook 't Kuipje van Westerlo een optie zijn, meldt Het Laatste Nieuws.