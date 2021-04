René Vandereycken laat vliegertje op: "Beter dan Praet om Witsel te vervangen"

René Vandereycken zag tegen Royal Antwerp FC een goed Anderlecht bezig. Wie hem vooral opviel, was Sambi Lokonga.

De nederlaag van Antwerp was niet alleen de schuld van Antwerp zelf, volgens Vandereycken was Anderlecht ook sterk bezig. “We mogen niet vergeten dat Anderlecht gewoon ook heel goed speelde”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Plots lijkt Anderlecht er helemaal te staan, zo vlak voor de topper tegen Club Brugge en de play-offs. “Zo zie je maar: ineens kunnen de puzzelstukjes in elkaar vallen. Kompany die iets realistischer is geworden, die wat meer Vercauteren is geworden, zeg maar, Trebel die weer speelt en de ploeg bij de hand neemt, enkele jongeren die over hun dipje heen raken,…”

Vooral Sambi Lokonga viel Vandereycken op. “Hij was de laatste tijd wat minder, maar als ik hem zo bezig zie, vind ik het jammer dat Martinez hem tijdens de interlandbreak niet heeft uitgetest. Intrinsiek zou Lokonga die positie van Witsel echt goed kunnen invullen, beter dan Praet.”