Boskamp lacht zich krom na kritiek op Vercauteren: "Kom dan niet achteraf zeiken"

De nederlaag van Royal Antwerp FC tegen Anderlecht blijft nazinderen. Ook Johan Boskamp doet er graag zijn zegje over.

De kritiek op de defensieve speelstijl van trainer Franky Vercauteren van Royal Antwerp FC was groot na het duel tegen Anderlecht. “Ik moest wel lachen met de kritiek die Vercauteren na afloop kreeg over zijn defensieve speelstijl”, vertelt Boskamp aan HBVL.

Weinig reden zegt Boskamp om daarover te leuteren. “Dat doet hij toch altijd? Als je Vercauteren binnenhaalt, dan weet je hoe hij zal spelen. Kom dan niet achteraf zeiken. Zeker de kritiek van voorzitter Paul Gheysens vond ik goedkoop.”

Het duel tegen Antwerp was vooral een fikse opsteker van Anderlecht, zeker richting de topper tegen Club Brugge van dit weekend. “Het is van moeten voor Anderlecht. Tegen Antwerp was het goed, terwijl Club de laatste tijd in mindere doen is. Het kan dus, maar zulke toppers zijn matchen op zichzelf. Iedereen is dan weer gemotiveerd en gebrand op een overwinning. Er heerst een zeker optimisme bij Anderlecht.”