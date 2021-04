Harde kern van Antwerp schreef een open brief aan hun voorzitter

De harde kern van Antwerp schreef een open brief aan voorzitter Paul Gheysens. Daarin bedanken ze hem voor wat hij al gedaan heeft voor de club en tegelijkertijd zullen ze steeds blijven waken over het belang van de club.

Collectief 86 is de vereniging van alle subgroepen binnen de harde kern van Antwerp verenigd in één collectief. Namelijk 5th, Elite, ACC, X-side, Finest, Locos en Dynamite. Naar aanleiding van de commotie die vandaag is ontstaan over het reilen en zeilen binnen Antwerp (dat kan u HIER lezen), heeft Collectief 86 ertoe besloten om de brief die ze gestuurd hebben naar de voorzitter, Paul Gheyssens, openbaar te maken.

Daarin bedankt Collectief 86 hem en de familie Gheyssens voor de geleverde inspanningen (financieel, sportief, infrastructuur,...) maar leggen ze ook een aantal pijnpunten binnen en rond de club bloot. De volledige brief kan u hieronder lezen.