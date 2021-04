Peter Maes: "Beschamende eerste helft" & "vooral geroepen tijdens de rust"

Decompressie. Na de redding tegen Waasland-Beveren leek STVV zondag fysiek en mentaal niet bij machte om het KRC Genk moeilijk te maken. Vooral de manier waarop de Kanaries voor de rust acteerden, zorgde voor ergernis bij Peter Maes.

"Vergeten mag je nooit doen, maar deze wedstrijd moeten we zo snel mogelijk afhandelen", vertelde Maes. "Het is een rollercoaster van emoties geweest de laatste weken. We hadden dat positieve gevoel na de redding. Wel, dan moet je de motivatie kunnen vinden voor de derby. Dat zag ik niet terug, terwijl iedereen beseft hoeveel deze wedstrijd betekent voor de fans."

"Dit was niet de mentaliteit die nodig was om tegen dit Genk te spelen. Ik ben beschaamd voor onze eerste helft. We zijn met de billen bloot gegaan tegen een heel goed KRC Genk, mede door onszelf. Ons doel is bereikt, maar vandaag was een heel slechte match."

Wie Maes kent, weet dat het geen pretje geweest moet zijn tijden de pauze. "Wat ik gezegd hebt? Weinig... Ik heb vooral veel geroepen. Ik heb ze proberen wakker te schudden", besluit Peter Maes.