De zoektocht naar speelminuten: wisselend succes voor Antwerpse huurlingen

Het is inherent aan ons voetbal: spelers die (te) weinig aan spelen toekomen die tijdelijk elders hun heil gaan zoeken. Soms met succes, maar minstens even vaak niet. Ook Beerschot en Antwerp leende afgelopen winter enkele spelers uit. Wij gingen na hoe zij het ervan afbrengen tot dusver.

Dario Van den Buijs: bankzitter bij Fortuna Sittard

De 25-jarige centrale verdediger kwam bij Beerschot minder dan hem lief was aan spelen toe. Fortuna Sittard bood hem een uitweg, maar ook daar vlot het voorlopig niet. Van den Buijs kwam voorlopig niet verder dan acht korte invalbeurten bij het nummer twaalf uit de Eredivisie.

Wedstrijden gespeeld: 8 (0 basis, 8 ingevallen)

Minuten gespeeld: 75

Statistieken: 0 goals, 0 assists

Prince Ibara: basispion bij hekkensluiter in Ligue 2

Na Neftchi Baku werd de Congolese spits, die niet meer in de plannen van Beerschot past, eind januari uitgeleend aan LB Châteauroux. De hekkensluiter van de Ligue 2 is sinds kort een zusterclub van Beerschot. Degradatie lijkt onafwendbaar, maar Ibara groeide in Frankrijk wel uit tot een vaste waarde. In negen wedstrijden trof hij drie keer raak.

Wedstrijden gespeeld: 8 (8 basis, 1 ingevallen)

Minuten gespeeld: 645

Statistieken: 3 goals, 0 assists

Louis Verstraete: too little, too late?

De 21-jarige middenvelder trok onlangs opnieuw naar de Freethiel. Daar moest men een tijdlang wachten om Verstraete, die een cyste operatief liet verwijderen, in actie te zien.

De laatste vier wedstrijden was Verstraete steevast basispion in het team van Nicky Hayen. De Leeuwen lijken echter een mirakel nodig te hebben om rechstreekse degradatie te ontlopen. Waasland-Beveren bedong overigens een aankoopoptie op Verstraete. De kans dat Verstraete mee zal zakken bij een eventuele degradatie, lijkt echter klein.

Wedstrijden gespeeld: 4 (4 basis, 0 ingevallen)

Minuten gespeeld: 349

Statistieken: 1 goal, 0 assists

Junior Pius: seizoen voorbij

Begon als basisspeler aan het seizoen bij Antwerp. Verdween al snel helemaal uit beeld. Na een aarzelende start bij STVV leek de sterke Nigeriaan zijn basisplaats veroverd te hebben in het elftal van Peter Maes. Vorige week viel hij tijdens de wedstrijd uit met een blessure van het bovenbeen. Het seizoen van de onfortuinlijke verdediger zit er dan ook op.

Wedstrijden gespeeld: 4 (4 basis, 0 ingevallen)

Minuten gespeeld: 307

Statistieken: 0 goals, 0 assists

Manuel Benson: vaste waarde bij PEC Zwolle

De kwieke winger (24) veroverde in no time een basisplaats bij PEC Zwolle, dat aan een matig seizoen bezig is. Benson was in acht partijen goed voor drie assists. Een kleine blessure hield hem even aan de kant. Afgelopen weekend was hij opnieuw van de partij, maar bleef hij negentig minuten aan de kant tegen FC Twente. PEC won met 1-0 en kampeert op een dertiende plaats in de Eredivisie.

Wedstrijden gespeeld: 8 (7 basis, 1 ingevallen)

Minuten gespeeld: 578

Statistieken: 0 goals, 8 assists

Statistieken via: www.transfermarkt.com.