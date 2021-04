Top&Flop Anderlecht, Oostende en Gent vs Club Brugge, degradanten en uitgebluste ploegen

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP Historische zege Anderlecht Was het weergaloos? Neen. Anderlecht zat zelfs lange tijd onder het niveau van Club Brugge. Maar de zege tegen blauw-zwart is wel meer dan deugddoend. Bovendien lijkt het erop dat het ook play-off 1 gaat opleveren. En dat is toch echt wel iets om naar uit te kijken stilaan met dit team. Wie weet kan de tweede plaats en de CL-voorrondes toch nog gehaald worden. KV Oostende De zege van Anderlecht is wel ook pech voor KV Oostende. Dikke pech, want wie ze zag spelen op Beerschot weet eigenlijk genoeg. Het aanvallende spel, de druk naar voren, de tactische richtlijnen van Blessin, ... De Kustboys verdienen play-off 1 echt wel. Jammer dat het mogelijk net niet zal lukken. Gent met de waterkans AA Gent maakte nog eens indruk, thuis tegen Charleroi won het met 4-0. Bezus en Owusu lieten samen zien dat Gent ook zonder Kums kan renderen. De zege geeft de Buffalo's nog een kans op play-off 2. Na het tragische seizoen dat ze hebben meegemaakt is dat eigenlijk een succes te noemen. FLOP Ziek in het degradatiebed Moeskroen tegen Antwerp en Waasland-Beveren tegen Kortrijk? Echt slecht was dat allerminst. Maar beide ploegen lieten zich wel opnieuw naïef ringeloren. En zo pak je geen punten. Door het sterke werk van Yves Vanderhaeghe met Cercle Brugge is nu dus al duidelijk dat Moeskroen en Waasland-Beveren de laatste twee plaatsen in het klassement zullen bekleden. Club Brugge Het is een beetje gek dat Club Brugge ondanks een voorsprong van zestien punten in het klassement toch een beetje in de hoek zit waar de klappen vallen. © photonews Na de nederlaag tegen Antwerp volgde er nu ook een tegen Anderlecht. De titel? Die gaan ze zich echt niet meer laten afsnoepen. Maar als het met wat grandeur mag, dan toch beter iets steviger voor de dag komen in de play-offs. Halvering, weet u wel. Uitgeblust Teams waarvoor het in het slot van de competitie niet meer écht moet geven vaak een uitgebluste indruk. Bij Charleroi en Eupen was duidelijk dat play-off 2 er niet echt meer inzat, het was er aan te zien. STVV van zijn kant was blij dat het zich door/met Peter Maes kon redden, tegen Genk gaf het nochtans in een derby allerminst thuis.