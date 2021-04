AA Gent heeft een nieuw record beet

AA Gent versloeg dit weekend Zulte Waregem en dit met een ongeziene score van 2-7. Tijd om even in het verleden te duiken.

Het ARAG van AA Gent houdt het erfgoed van de club in leven en zij doken in het verleden van de club. Namelijk om te zien of dit de grootste overwinning ooit was. Het is alvast wel de wedstrijd waarin AA Gent het meeste doelpunten maakte maar niet de wedstrijd waarin het grootste verschil werd gemaakt.

Zo won AA Gent in het verleden reeds tweemaal met 6-0. Kind van de rekening was Westerlo in het seizoen 1997-98. Sandy Martens en Tomas Vasov scoorden toen elk 2 keer. In het seizoen 2011-2012 ging STVV voor de bijl dankzij twee doelpunten van Mboyo.

Op zoek naar een uitoverwinning van deze orde moeten we al terug naar 2011-12. Toen werd Cercle Brugge verslagen met 1-5 dankzij twee doelpunten van Jörgensen.

Dus AA Gent vestigt een nieuw record met de grootste uitoverwinning in zijn geschiedenis.