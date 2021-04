'Age is just a number!' Op niemand is dat meer van toepassing dan op Dieumerci Mbokani

Waarom moet dat altijd zo lang duren vooraleer er duidelijkheid is over Dieumerci Mbokani? Als Antwerp niet oppast, zijn ze hem straks kwijt. Want versleten? Bijlange nog niet.

Als je hem zelf de vraag stelt hoe lang hij nog mee kan, krijg je meestal een meewarig lachje als antwoord. Alsof hij wil zeggen 'jongen, ik steek ze nog altijd allemaal in mijn achterzak'. Ver van de waarheid is dat ook niet. Al scoort hij er geen 20 per seizoen (11 en 3 assists), Mbokani is op andere vlakken heel belangrijk voor zijn ploeg.

Luftwaffe

De luchtduels die hij wint bijvoorbeeld. Er zijn geen drie verdedigers in België te vinden die op een hele match meer dan de helft van de kopbalduels wint van de Congolees. Op zijn 35ste zit er geen sleet op zijn détente en zijn timing. Hij weet zijn lichaam ook zo goed te gebruiken dat een verdediger moeite heeft om de bal te bereiken. Of ze moeten een fout maken... En Antwerp is niet slecht op stilstaande fases...

'Age is just a number'. Maar in het geval van Mbokani klopt dat wel. De tonnen ervaring die je krijgt bij een lichaam dat nog perfect luistert naar de hersenen zijn onbetaalbaar. Kijk naar zijn doelpunt tegen Genk: slim weggeslopen van zijn verdediger en dan met binnenkant voet de bal met veel gevoel met een boog in doel werken. Bij hoeveel spitsen zou die bal in de tribune liggen? De moeilijkheidsgraad was bedrieglijk hoog.

D'Onofrio

Antwerp heeft de voorbije twee seizoenen ook lang gewacht om hem een contractverlenging te geven. Anderlecht heeft intussen weeral even gesnuffeld. Je weet maar nooit wat mogelijk is. Maar zo zullen er nog wel ploegen denken hoor. Mbokani heeft nog zeker één, waarschijnlijk twee seizoenen op zijn hoogste niveau in zich.

Hoeveel is een spits waard die cool blijft op belangrijke momenten en zijn ploegmaats beter laat spelen? De vraag stellen is ze beantwoorden. Met de onrust op de Bosuil rond de situatie van Luciano D'Onofrio wordt het er ook niet makkelijker op. Mbokani heeft een goeie band met de sportief directeur, die hem al verschillende keren wist te prikkelen. Benieuwd of Dieu er volgend seizoen nog de kar trekt...