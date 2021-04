Dieumerci Ndongala voorspelt de bekerfinale: "Genk is licht in het voordeel"

Zondagavond staat Standard tegenover Racing Genk in de finale van de Beker van België. De twee clubs hebben elkaar al twee keer ontmoet in de finale. In 2000 wonnen de Limburgers met ruime cijfers (4-1). Standard nam op zijn beurt in 2018 revanche door in extra tijd te winnen.

Dieumerci Ndongala, in het verleden al bekerfinalist met Racing Genk geweest, stond in 2018 op het veld in het Koning Boudewijnstadion toen Standard Luik hun achtste beker won. "Het was geen geweldige wedstrijd, weinig kansen en het vroor die dag ook nog eens. Niet gemakkelijk om je spel te ontwikkelen op een bijna bevroren veld”

“Toen opende Renaud Emond de score in de extra tijd. Het lukte ons niet meer om terug te komen. We waren erg teleurgesteld, want er is niets ergers dan verliezen in de finale," zei de APOEL Nicosia speler.

© photonews

Deze zondag zou de wedstrijd tussen de twee teams spannender moeten zijn. De speler die voor beide clubs heeft gespeeld, geeft een licht voordeel aan Genk. "De Limburgers zijn favoriet. Ze verloren op de laatste speeldag van Antwerp na een 2-0 voorsprong, maar ik denk toch dat de Genkenaren licht in het voordeel zijn. Ze zijn een stabieler team dat de hele tijd scoort. Ze hebben dit seizoen nog maar vier keer niet gescoord”

“Het aanvallende trio Ito, Onuachu en Bongonda is heel sterk. Theo is sprankelend en heeft alle kwaliteiten die nodig zijn om snel een Rode Duivel te worden. Met alle respect voor Yari Verschaeren, maar als hij geselecteerd wordt, zou Theo dat ook moeten zijn als je naar zijn statistieken en speeltijd kijkt", meent de voormalige Genkenaar.

© photonews

"Standard is misschien minder consequent, maar de club is in staat tot het beste en het slechtste. Dit seizoen zijn ze erg sterk in de beker en hebben ze net een 9 op 9 gepakt in de competitie. Mbaye Leye is trouwens een Croky Cup specialist. Hij won drie bekerfinales met drie verschillende clubs (Gent, Standard en Zulte-Waregem) en zou de eerste in de geschiedenis van het Belgische voetbal kunnen worden die de trofee eerst als speler en daarna als coach wint. Een jonge ambitieuze coach die zijn stempel drukt op het spel. Hij is de ideale coach voor de Rouches, maar we moeten hem tijd geven", zei de Congolese international

"De club zal het moeten doen zonder Merveille Bokadi, en dat is erg jammer. Hij had een geweldig seizoen en werd de baas van de verdediging. Het is jammer om zo’n bekerfinale zonder hem te moeten spelen", Aldus Dieumerci Ndongala