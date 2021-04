De Condé beseft dat Genk dé succesformule gevonden heeft: "Al vind ik dat dat nog beter kan"

Vorig seizoen leek KRC Genk aan de rand van de afgrond te staan. Ondertussen zijn de Limburgers met de Croky Cup een trofee rijker. Dimitri De Condé geeft tekst en uitleg bij het succes.

Bij de stopzetting van de competitie vorig seizoen liep het voor geen meter bij KRC Genk. Meer zelfs: de Limburgers stonden geeneens op een PO1-plaats én versleten sindsdien enkele trainers. Maar de Limburgers herrezen als vanouds.

Als vanouds is overigens een wederkerend fenomeen bij de Smurfen. Na de laatste landstitel werden de Limburgers letterlijk leeggekocht. "We hebben inderdaad regelmatig aan een nieuwe ploeg moeten bouwen", aldus Dimitri De Condé bij Sporza. "Ook mijn voorganger heeft dat regelmatig met succes gedaan."

"Alles begint bij de opleiding", gaat de sportief directeur verder. "Maar daarnaast is er hier veel nuchterheid. We gaan niet snel zweven en doen geen ongeoorloofde dingen. Dat wordt dan weer gekoppeld aan enthousiasme en een echte werkersmentaliteit."

De Condé is dan ook héél blij dat het Europees ticket al op zak is. "Dat is belangrijk om spelers te overtuigen om te blijven en om er anderen aan te trekken. Door de transfers van de voorbije jaren zijn we financieel stabiel. Al vind ik dat ook winnaarsmentaliteit nog steeds beter kan. Maar daar werken we aan."