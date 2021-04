Birger Verstraete voelt zich terug goed: "Het voetbal was echt even bijzaak. Nu ben ik klaar voor play-offs. Ik ben hongeriger dan voordien."

Birger Verstraete gaf aan Sporza een uitgebreid interview voor het begin van de Champions Play Off.

Het heeft een tijdje geduurd maar sinds januari is Verstraete niet meer weg te denken uit het middenveld van Antwerp. De Oostendenaar doet waarvoor hij gekomen is namelijk de gaten dichtlopen, knokken voor elke bal en voorop in de strijd gaan op het Antwerpse middenveld.

Aan Sporza gaf Verstraete een uitgebreid interview onder andere over de situatie van Refaelov, zijn oogblessure en de daaruit volgende zware emotionele periode voor hem.

Situatie Refaelov

"Zijn statistieken liegen niet, natuurlijk is Lior Refaelov belangrijk voor ons", vertelt Verstraete. "Maar hij was einde contract, dus hij mag gaan en staan waar hij wil. Voetbal is en blijft een business. Iedereen in het voetbal is een passant, behalve de supporters."

De situatie met Refaelov zorgt ook voor ongerustheid in de kleedkamer: "Dit sluipt onbewust in de kleedkamer, maar we moeten dat loskoppelen. We spelen 6 finales en moeten ons daar op focussen. Die 90 minuten tussen de lijnen moeten we gas geven. Al de rest heb je niet in de hand."

Het rommelt bij Antwerp ook tussen D'Onofrio en veel mensen binnen de club. Geen vreemde situatie voor Antwerp: "Dat het ook in de bestuurskamer onrustig is? Anders zou het Antwerp niet zijn. Dit is een levendige en vurige club."

Fysieke en daardoor mentale problemen

"Ik had een probleem met mijn linkeroog na een operatie in Keulen, denken ze. Op een dag werd ik wakker en mijn zicht was nog maar 10 procent."

De fysieke problemen maakten het ook mentaal moeilijk. "Ik kon niet slapen voor matchen, ik had angstaanvallen en werd wakker. Volgens de club zat ik dicht tegen een burn-out aan, dat zag je ook in mijn bloedwaarden. Ze hebben me tijd gegegeven. Ik ben 20 dagen naar Oostende gegaan, dicht bij familie en vrienden."