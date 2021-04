Werkgroep 19 krijgt vorm bij KV Kortrijk

Woensdagavond vindt de eerste bijeenkomst van Werkgroep 19 plaats. Daarin bespreekt KV Kortrijk samen met tien MyKVK-leden, de mogelijkheden voor volgend seizoen.

Werkgroep 19 is een werkgroep waarin supporters samen met het management en bestuur van KV Kortrijk oplossingen uitwerken voor volgend seizoen. In twee overlegmomenten zal KV Kortrijk dit realiseren. Daarin evalueren ze het afgelopen seizoen en kijken ze vooruit naar volgend seizoen en de ambities die ze samen koesteren. Zo wil KV Kortrijk in deze werkgroep ook een compensatieregeling voor de abonnees uitwerken.

Op de uitgewerkte compensatieregelingen die weerhouden worden door Werkgroep 19, zal uiteindelijk gestemd kunnen worden door al onze MyKVK-leden. De regeling met het meeste aantal stemmen zal uiteindelijk uitgevoerd worden door de club.