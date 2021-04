Anderlecht reageert op hetze over transfer Refaelov: "Bizar" en "Eigenlijk was dat dom van ons"

De transfer van Lior Refaelov van Antwerp naar Anderlecht aanstaande zomer heeft heel wat stof doen opwaaien.

Peter Verbeke van RSC Anderlecht snapt die kritiek niet helemaal: "Ik vind die kritiek bizar. De transfer van de Gouden Schoen onder de radar houden? Dat is niet mogelijk", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Volgens de regels

"We gaven op 8 april al aan Antwerp aan dat we het dossier ernstig zouden onderzoeken. Eigenlijk was dat dom, want zo verzwakten we onze positie en boden we hen de kans om te counteren. Ik wilde het spel volgens de regels spelen."

Ze zijn wel blij bij paars-wit dat ze hem binnen hebben kunnen halen: "We plukten hem niet zomaar weg omdat het een goeie is. We hebben zijn matchen gescout. Hij is al 35, maar is te trots om uit te bollen. Hij kan ons helpen op het veld en jonkies helpen ontplooien. Hopelijk worden het twee heel mooie jaren."