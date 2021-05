Anderlecht gaat door: volgend toptalent tekent zijn eerste profcontract bij paars-wit

Anderlecht heeft na Julien Duranville niet te lang gewacht om het tweede toptalent aan te kondigen dat een profcontract tekent. Ook Ethan Butera tekende tot 2024.

Ethan is de zoon van Jonathan Butera, die vooral in de lagere reeksen in België furore maakte. Ethan speelt al sinds de U10 voor Anderlecht en is één van de meest talentvolle verdedigers die ze de voorbije jaren hebben gezien op de Academie.

Hij werd in april al 15 en heeft eigenlijk al een tijdje een akkoord met Anderlecht. Hij heeft altijd aangegeven dat hij wil doorbreken in Brussel. De linksvoetige verdediger kan ook op het middenveld uitgespeeld worden. In dezelfde lichting zit ook nog Rayane Bounida. Ook hem werd een profcontract aangeboden, maar ze zijn er nog niet uit.