Stuikt Club Brugge nog voor de meet? "Een mindere periode op het slechtst denkbare moment"

De machine van Club Brugge lijkt te sputteren, Club begon play-off 1 met een één op zes en verloor vrijdag nog met 3-0 cijfers van Racing Genk. Stuiken de blauw-zwarten nog voor de meet, of is het gewoon een mindere vorm op een slecht moment, en komen ze er bovenop?

Club Brugge was dit seizoen heer en meester in België. De Bruggelingen sloten de reguliere competitie af met zestien punten op de eerstvolgende achtervolger. Na twee speeldagen in play-off 2 bedraagt dat verschil nog maar vijf punten. Nog steeds comfortabel, maar toch, de rest sluipt dichter. En dat tot irritatie van enkele sterkhouders…

Ook analist Peter Vandenbempt maakt zich zorgen over De Ketelaere en co, dat vertelt hij in een interview met Sporza. "Club Brugge heeft een mindere periode op het slechtst denkbare moment, zo eenvoudig is het. Charles De Ketelaere, die als een superster werd beschouwd na zijn Europese campagne en invalbeurt op AA Gent, die zit ook minder goed in zijn vel en was vanaf de eerste minuut geïrriteerd tegen Genk, dat is ook niet goed voor de rest van de ploeg", aldus Vandenbempt.