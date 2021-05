Genk, Dieu en spektakel vs Buffalo's, Oostende en pseudovedetten

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Spektakel

18 doelpunten in vier wedstrijden. Wat je er ook wil of mag van zeggen, verwend zijn we sowieso wel opnieuw op speeldag 2 van de play-offs.

Met de 21 uit speeldag 1 zitten we zo al aan 39 eenheden in acht partijen. Het eindschot is duidelijk nog een extra incentive voor de teams om er vol voor te gaan.

Genks middenveld

Krijgen we nog een spannende competitie? Het is nog niet helemaal duidelijk, maar KRC Genk heeft wel indruk gemaakt in de topper tegen Club Brugge.

Met name Thorstvedt als absolute aanjager en Hrosovsky als rustige vastheid op het middenveld maakten heel wat indruk.

Dieu

Wie dacht dat Dieumerci Mbokani klaar was voor het rusthuis der voetballers? Think again. De 35-jarige Congolees maakte indruk als vanouds.

Bijna eigenhandig dwong hij Anderlecht op de knietjes. Er was duidelijk toch wat gramschap mee gemoeid.

FLOP

AA Gent

We kunnen enkel maar op dezelfde nagel blijven hameren, zoals ook de spelers en coach van AA Gent zelf doen.

Er moet iets gaan veranderen om de ambities die er zijn te gaan waarmaken. Maar wat? Het lijkt soms echt moeilijker dan verwacht.

© photonews

Oostende maakt water

Het leek De Kustboys fantastisch voor de wind te gaan de voorbije weken, maar op bezoek bij KV Mechelen maakte hun Titanic water - lees HIER nog eens wat meer over de zaak.

Oostende blijft uiteraard wel op kop staan in play-off 2 en kan zich de komende vier wedstrijden dus zeker nog herstellen.

Pseudo-vedetten

Geen Lestienne en geen Carcela bij Standard. Wel jonkies en eigen jeugd zoals Calut en Delferrière. Het leverde een prima prestatie op, of toch op z'n minst veel werkkracht en goesting.

En Waasland-Beveren? Dat gaat dan toch degraderen naar 1B - tenzij het opnieuw via de groene tafel iets zou kunnen oplossen.