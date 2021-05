Waarom Hans Vanaken ook deze zomer geen buitenlandse transfer krijgt: "Hij mist persoonlijkheid"

De kans dat Hans Vanaken tijdens de zomermercato Club Brugge verlaat lijkt niet echt groot en daar zijn volgens Nordin Jbari redenen voor.

Sinds de komst van Noa Lang is Hans Vanaken volgens Nordin Jbari, analist bij Eleven en voormalig spits van blauwzwart, serieus geremd in zijn spel. Als spelmaker moet hij zich veel meer laten gelden.

Een groot verschil met Ruud Vormer volgens Jbari. "Ruud Vormer, als hij niet zo goed is, blaft nog altijd en wint zijn duels", vertelt Jbari aan La Dernière Heure. "Hij is nog steeds aanwezig. Dat is niet het geval met Vanaken. Als hij moeite heeft om zijn positie te vinden, zie je niet veel van hem. Hij is meer introvert op het veld, hij mist een beetje persoonlijkheid. Hij zou zich wat meer moeten opdringen, denk ik."

De kans dat Vanaken blauwzwart verlaat is volgens Jbari dan ook heel klein. "Ik denk dat Noa Lang eerder zal vertrekken als Brugge een heel goed bod krijgt. Ik heb niet de indruk dat Vanaken wanhopig wil vertrekken. Hij vertegenwoordigt het DNA van Club Brugge, hij speelt voor een ambitieuze club, speelt in de Champions League..."